Из двух посёлков расстояние между которыми 81 км вышли одновременно навстречу дру?? другу два пешехода . Один из них проходил в час 6 км а другой на 1 км меньше .Какое расстояние будет между ними через 7 часов ?

Математика
Из двух посёлков расстояние между которыми 81 км вышли одновременно навстречу дру?? другу два пешехода . Один из них проходил в час 6 км а другой на 1 км меньше .Какое расстояние будет между ними через 7 часов ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 6-1=5 км/ч - скорость второго пешехода. 2) 6+5=11 км/ч - скорость сближения. 3) 11*7=77 км. - пройдут за 7 часов. 4) 81-77=4 км. - расстояние которое будет между ними через 7 часов. Ответ: 4 км.
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