Из двух посёлков расстояние между которыми 81 км вышли одновременно навстречу дру?? другу два пешехода . Один из них проходил в час 6 км а другой на 1 км меньше .Какое расстояние будет между ними через 7 часов ?

Математика

Из двух посёлков расстояние между которыми 81 км вышли одновременно навстречу дру?? другу два пешехода . Один из них проходил в час 6 км а другой на 1 км меньше .Какое расстояние будет между ними через 7 часов ?

Автор: Гость