Напишите ,что надо делать для предохранения от болезнетворных бактерий.
Окружающий мир
Напишите ,что надо делать для предохранения от болезнетворных бактерий.
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Гость:
Нужно спать дольше и станет бактерий!"". Что надо предохранятся хорошо
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