При каких значениях a уравнение ax^2-2ax-a+2=0 имеет один корень?

Математика
При каких значениях a уравнение ax^2-2ax-a+2=0 имеет один корень?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это квадратное уравнение имеет один корень при дискриминанте, равном нулю. (-2а)²-4*а*(-а+2) = 0 4а²+4а²-8а = 0 8а²-8а=0 8а(а-1)=0 а=0 или а=1. При а=0, уравнение не является квадратным и не имеет корней вовсе (0х+2=0). При а=1  один корень.
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