За два часа велосепедист проехал 28 км.с какой скоростью ехал велосипедист
Математика
За два часа велосепедист проехал 28 км.с какой скоростью ехал велосипедист
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1) 28:2=14 км/ч - скорость велосипеда. Ответ: 14 км/ч.
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