Подберите эпитеты к слову лебёдушкаППЛЛИИЗЗ срочно и за ранние спасибо
Литература
Подберите эпитеты к слову лебёдушкаППЛЛИИЗЗ срочно и за ранние спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нууу можно так Нежная, ласковая, женственная, верная, кроткая, тихая
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