Краткий текст про средневековую индию

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Защищенная почти со всех сторон морем, джунглями и высочайшими горами мира, Индия лишь с северо-запада была относительно доступна. В этом направлении проходили основные сухопутные торговые пути, отсюда же издревле нападали враги. После очередного нашествия кочевников и падения державы Гуптов Индия оставалась раздробленной в течение нескольких столетий. Возникавшие государства ожесточенно боролись друг с другом, иногда усиливались, но быстро распадались. Каждое из них, в свою очередь, делилось на более мелкие княжества во главе с князьями — раджами, которые тоже враждовали между собой. Города пустели, торговля приходила в упадок. Когда в 8 веке арабские армии подошли к западным границам Индии, они не встретили серьезного сопротивления и со временем подчинили всю ее северную часть. Однако настоящее завоевание Индии мусульманами началось в 11 веке, когда мусульманский правитель Хорасана Махмуд Газневи 15 раз ходил войной в Индию. Из каждого похода он привозил обозы, груженные золотом и другой ценной добычей. Мусульмане (преимущественно таджики и тюрки) потоком хлынули в Северную Индию и захватили ее вплоть до Бенгалии.