Сходство покровов тела различных животных? срочно)))

Гость: Гость:

Сходства: 1. Кожа, как и у всех позвоночных состоит из эпидермиса и кутиса. 2. Верхний слой эпидермиса способен к постоянному ороговеванию и слущиванию. 3. Своеобразная кожная хвостовая автотомия ( у млекопитающих мыши, сони, тушканчики) . 4. Роговые производные эпидермиса ( у рептилий роговые чешуи; у млек. роговые чешуи, ногти, когти, копыта..) . Концевые фаланги пальцев несут роговые придатки ( ногти, когти, копыта)