Сходство покровов тела различных животных? срочно)))

Биология
Сходство покровов тела различных животных? срочно)))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сходства:  1. Кожа, как и у всех позвоночных состоит из эпидермиса и кутиса.  2. Верхний слой эпидермиса способен к постоянному ороговеванию и слущиванию.  3. Своеобразная кожная хвостовая автотомия ( у млекопитающих мыши, сони, тушканчики) .  4. Роговые производные эпидермиса ( у рептилий роговые чешуи; у млек. роговые чешуи, ногти, когти, копыта..) . Концевые фаланги пальцев несут роговые придатки ( ногти, когти, копыта) 
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