Найти промежутки выпуклости и точки перегиба кривой. 1-2 примера на ваш выбор.нужен хороший ответ.

Алгебра
Найти промежутки выпуклости и точки перегиба кривой. 1-2 примера на ваш выбор.нужен хороший ответ.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№ 2     всегда, а значит, функция всегда выпукла и не имеет точек перегиба. О т в е т : выпуклость       перегибов нет. № 3 значит функция выпукла при x>2, а в точке x=2 имеет перегиб. О т в е т : выпуклость       перегиб при    № 4 значит функция выпукла при x<0, а в точке x=0 имеет перегиб. О т в е т : выпуклость       перегиб при    № 5 значит функция выпукла при x<3, а в точке x=3 имеет перегиб. О т в е т : выпуклость       перегиб при   
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