Найти промежутки выпуклости и точки перегиба кривой. 1-2 примера на ваш выбор.нужен хороший ответ.
Алгебра
Найти промежутки выпуклости и точки перегиба кривой. 1-2 примера на ваш выбор.нужен хороший ответ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№ 2 всегда, а значит, функция всегда выпукла и не имеет точек перегиба. О т в е т : выпуклость перегибов нет. № 3 значит функция выпукла при x>2, а в точке x=2 имеет перегиб. О т в е т : выпуклость перегиб при № 4 значит функция выпукла при x<0, а в точке x=0 имеет перегиб. О т в е т : выпуклость перегиб при № 5 значит функция выпукла при x<3, а в точке x=3 имеет перегиб. О т в е т : выпуклость перегиб при
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