Найти промежутки выпуклости и точки перегиба кривой. 1-2 примера на ваш выбор.нужен хороший ответ.

Гость: Гость:

№ 2 всегда, а значит, функция всегда выпукла и не имеет точек перегиба. О т в е т : выпуклость перегибов нет. № 3 значит функция выпукла при x>2, а в точке x=2 имеет перегиб. О т в е т : выпуклость перегиб при № 4 значит функция выпукла при x<0, а в точке x=0 имеет перегиб. О т в е т : выпуклость перегиб при № 5 значит функция выпукла при x<3, а в точке x=3 имеет перегиб. О т в е т : выпуклость перегиб при