ТЕРМІНОВО Якщо маєте ,то твір детектив ,типу вкрали в хлопчика телефон на уроці ф??зкультури ,і написати про те як проходить розслідування ,або якщо не маєте часу писати,то хоча б подайте ідею розслідування,а я вже сама оформл...

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ТЕРМІНОВО Якщо маєте ,то твір детектив ,типу вкрали в хлопчика телефон на уроці ф??зкультури ,і написати про те як проходить розслідування ,або якщо не маєте часу писати,то хоча б подайте ідею розслідування,а я вже сама оформлю.Дякую)

Автор: Гость