Помогите пж 95,2 : x +6,7=20,3
Математика
Помогите пж 95,2 : x +6,7=20,3
Ответ(ы) на вопрос:
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95,2:х=20,3-6,7 95,2:х=13,6 95,2:13,6 х=7
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