В жидкости плавает полая сфера общим обьемом 400 куб см, погрузившись в жидкость на 3/8 своего обьема . Плотность жидкости в 2 раза больше плотности материала сферы. Каков обьем полости внутри сферы?
Физика
В жидкости плавает полая сфера общим обьемом 400 куб см, погрузившись в жидкость на 3/8 своего обьема . Плотность жидкости в 2 раза больше плотности материала сферы. Каков обьем полости внутри сферы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Fт-сила тяжести шараFap-сила Архимеда жидкостиm1-масса шараm2-масса вытесненой жидкостиV1- объем шараV2- объем полостиÞ1- плотность материала шараÞ2=2Þ1 -плотность жидкостисостояние равновесия шара видно из уравненияFт=Fapm1g=m2g(V1-V2)*Þ1=3/8*V1*Þ2подставим значения из условия(400-V2)*Þ1=3/8*400*2Þ1400-V2=3/8*400*2V2=100 см3 объем полости внутри шара
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