В жидкости плавает полая сфера общим обьемом 400 куб см, погрузившись в жидкость на 3/8 своего обьема . Плотность жидкости в 2 раза больше плотности материала сферы. Каков обьем полости внутри сферы?

Физика

В жидкости плавает полая сфера общим обьемом 400 куб см, погрузившись в жидкость на 3/8 своего обьема . Плотность жидкости в 2 раза больше плотности материала сферы. Каков обьем полости внутри сферы?

Автор: Гость