Помогите пожалуйста вычислите значение выражения (постарайтесь найти рациональное решение)-1 1/13*1 1/14*1 1/15*1 1/16*1 1/7;

Математика
Помогите пожалуйста вычислите значение выражения (постарайтесь найти рациональное решение)-1 1/13*1 1/14*1 1/15*1 1/16*1 1/7;
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рационально тут не сделаешь, если только 11 за скобки вынести как общий множитель... а дальше в столбик удобнее всего
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