Составить по 1 примеру когда одни и те же слова бывают вводными и не вводными ,ввод??ые слова (вероятно,знаете,к счастью,кажется,чувствуется,поверьте)
Русский язык
Составить по 1 примеру когда одни и те же слова бывают вводными и не вводными ,ввод??ые слова (вероятно,знаете,к счастью,кажется,чувствуется,поверьте)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не знаю как у вас есть вопросы по этому поводу не знаю как у вас есть вопросы. .,а то я уже не первый год, а также новые, в общем то, как ты. .,а
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