Составьте формулы пяти изомеров для вещества гептанол-2 и назовите эти вещества. HELP! Прошу помогите мне! Вообще не смыслю в химии((

Химия

Составьте формулы пяти изомеров для вещества гептанол-2 и назовите эти вещества. HELP! Прошу помогите мне! Вообще не смыслю в химии((

Автор: Гость