Составьте формулы пяти изомеров для вещества гептанол-2 и назовите эти вещества. HELP! Прошу помогите мне! Вообще не смыслю в химии((
Химия
Составьте формулы пяти изомеров для вещества гептанол-2 и назовите эти вещества. HELP! Прошу помогите мне! Вообще не смыслю в химии((
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)гептанол-3; 2)гептанол-4; 3)2-метилгексанол-4; 4)2,2-диметилпентанол-3 5)2,4-диметилпентанол-3
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