С огорода собрали 85 кг огурцов,а перца на 13 кг меньше.Весь перец разложили в 9 ящиков поровну.Сколько килограммов перца в одном ящике? Реши задачу,составляя выражение.
Математика
С огорода собрали 85 кг огурцов,а перца на 13 кг меньше.Весь перец разложили в 9 ящиков поровну.Сколько килограммов перца в одном ящике? Реши задачу,составляя выражение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 85-13=72(кг) - перца 2) 72:9= 8 (кг) - перца в одном ящике
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