С огорода собрали 85 кг огурцов,а перца на 13 кг меньше.Весь перец разложили в 9 ящиков поровну.Сколько килограммов перца в одном ящике? Реши задачу,составляя выражение.

Математика

С огорода собрали 85 кг огурцов,а перца на 13 кг меньше.Весь перец разложили в 9 ящиков поровну.Сколько килограммов перца в одном ящике? Реши задачу,составляя выражение.

Автор: Гость