Соедени фамилию автора с его произведением

Литература
Соедени фамилию автора с его произведением
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пуушкин-царь салтанбажов-каменный цветок

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