Век без книг Сочинение 250 слов

Литература
Век без книг Сочинение 250 слов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чему научили меня книги:  Наш век можно без преувеличения назвать веком информа­ции, а общество в целом — информационным. В современном мире существует большое количество различных способов и ис­точников получения ценной и важной для человека информа­ции. Это разнообразные образовательные и научно-познаватель­ные программы, возможности всемирной компьютерной сети Интернет. Однако одним из самых важных источников нового знания по-прежнему остается книга. 
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