Век без книг Сочинение 250 слов
Литература
Век без книг Сочинение 250 слов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чему научили меня книги: Наш век можно без преувеличения назвать веком информации, а общество в целом — информационным. В современном мире существует большое количество различных способов и источников получения ценной и важной для человека информации. Это разнообразные образовательные и научно-познавательные программы, возможности всемирной компьютерной сети Интернет. Однако одним из самых важных источников нового знания по-прежнему остается книга.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
С огорода собрали 85 кг огурцов,а перца на 13 кг меньше.Весь перец разложили в 9 ящиков поровну.Сколько килограммов перца в одном ящике? Реши задач...
Английский язык
Окружающий мир