Выпишите из этого текста прилагательные женского рода в винительном падеже Син??е небо , свежее дыхание ветерка , прохлада весеннего утра так и манил меня совершить утреннюю прогулку в соседнюю рощу . Я вышел из душной комнат...
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Выпишите из этого текста прилагательные женского рода в винительном падеже Син??е небо , свежее дыхание ветерка , прохлада весеннего утра так и манил меня совершить утреннюю прогулку в соседнюю рощу . Я вышел из душной комнаты и пошёл по узкой тропинке к роще . А из этого текста прилагательные женского рода в творительном падеже вместе с теми существительными , с которыми они связаны по смыслу . Сравните окончания выписанных прилагательных . ПОМОГИТЕ !!!! ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО НАДО ((((((((((((((((((((((((
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Утреннюю,соседнюю,душной,УЗКОЙ,
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