Можно ли героев повести б.васильева назвать борцами аргументируй

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Какой повести конкретно? Если это не так важно, то вот ответ. Разумеется, персонажей повестей Бориса Васильева можно и нужно назвать борцами и героями! Возьмём два произведения. "А зори здесь тихие" и "В списках не значился". В первом случае на боевое задание отправляются пять молодых девчонок и один старшина. До этого практически все героини не участвовали в сражениях и боевых операциях. В произведении лейтмотивом звучит тема женщины на войне. И это абсурдно, не правильно, не справедливо. Война меняет всех, ломает жизни и судьбы, но девушки здесь и сейчас идут на задание. И погибают одна за другой. Но не позорной смертью, а как истинные герои и бойцы. Вспомним с каким упорством Лиза Бричкина пыталась преодолеть болото, хотела спасти своих товарищей, а Женя Камелькова? Из последних сил уводила немцев от раненой Риты и Федота и пела песню! " В списках не значился" тоже очень сильное произведение. Главный герой, который до последнего вздоха удерживал Брестскую крепость. В конце, когда он полуслепой и обессиленный вышел на свет к немцам, гордо прошёл мимо них, даже враги отдали ему честь за мужество и стойкость.