Найдите значение выражения ( 13/30-11/20)*9/5
Математика
Найдите значение выражения ( 13/30-11/20)*9/5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)13/30-11/20=26/60-33/60(это мы привели к общему знаменателю)=-7/60 2)-7/60*9/5=-21/300(дальше сокращаем на 3)=-7/100 Вот так) Отметь как лучшее, если не сложно:)
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