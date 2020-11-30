Найдите значение выражения ( 13/30-11/20)*9/5

Математика
Найдите значение выражения ( 13/30-11/20)*9/5
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)13/30-11/20=26/60-33/60(это мы привели к общему знаменателю)=-7/60 2)-7/60*9/5=-21/300(дальше сокращаем на 3)=-7/100 Вот так) Отметь как лучшее, если не сложно:)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сколько дней длится первый семестр, если его 3/5 составляет 62 дня?
Ответить
Русский язык
Здравствуйте, помогите решить, что здесь лишнее: груша, арбуз, виноград, банан, лат??к?
Ответить
Математика
Построй квадрат, периметром которого в2 раза больше периметра квадрата , имеющего плошадь 4кв.см.
Ответить
Русский язык
укажите союзы, определите их разряд. Огонь в лампе дрогнул и потускнел но через секунду снова разгорелся ровно и ярко. Листья то косо летели по ...
Ответить
Литература
!SOS!очень срочно!SOS!Это очень легкое задание посмотрите! Нужно назвать позитивное в стране Лилипутии с розказа"Гуливер" Нам известно, что они...
Ответить