Составить веселый рассказ по картинкам учебник по литературному чтению Климанов??, стр.129

Литература
Составить веселый рассказ по картинкам учебник по литературному чтению Климанов??, стр.129
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Гость:
А можно фото учебника? страницу точнее
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