Как в средневековой литературе было отражено сословие деление общества

История
Как в средневековой литературе было отражено сословие деление общества
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это было вполне заметно отражено. Но многие писатели это делали незаметно, иначе цензура не пропустила бы издание.
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