Помогите забыл как решать!!!
Математика
Помогите забыл как решать!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что решить ?? наверно ты забыл прикрепить фото задания !!
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