Какого человека вы считаете храбрым? Запишите 3-4 предложения

Русский язык
Какого человека вы считаете храбрым? Запишите 3-4 предложения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я считаю храбрым Александра Македонского Потому что он проявил храбрость в такой важной битву он проявил храбрость тогда,когда не побоялся напасть на многие города, и сам воевал со своими  войнами
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