Из 2 посёлков расстояние между которыми 40 километров одновременно в противополож??ых направлениях вышли два пешехода Скорость одного 5 километров в час а другого 6 километров час Какое расстояние будет между ними через 3 часа

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Из 2 посёлков расстояние между которыми 40 километров одновременно в противополож??ых направлениях вышли два пешехода Скорость одного 5 километров в час а другого 6 километров час Какое расстояние будет между ними через 3 часа

Автор: Гость