Из 2 посёлков расстояние между которыми 40 километров одновременно в противополож??ых направлениях вышли два пешехода Скорость одного 5 километров в час а другого 6 километров час Какое расстояние будет между ними через 3 часа
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Из 2 посёлков расстояние между которыми 40 километров одновременно в противополож??ых направлениях вышли два пешехода Скорость одного 5 километров в час а другого 6 километров час Какое расстояние будет между ними через 3 часа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5+6=11км/ч Vсбл. 11*3=33км через 3 ч 40+33=73км Ответ: 73 км между ними через 3 часа
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