Грузовая машина при перевозке мебели израсходовала до остановки 48 л горючего пос??е остановки 32 литра сколько часов был в пути машина если за 1 час расходовал 16 литров горючего

Математика
Грузовая машина при перевозке мебели израсходовала до остановки 48 л горючего пос??е остановки 32 литра сколько часов был в пути машина если за 1 час расходовал 16 литров горючего
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)48+32=80л горючего-израсходовала всего.2)80:16=5 часов-машина была в пути.

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