Грузовая машина при перевозке мебели израсходовала до остановки 48 л горючего пос??е остановки 32 литра сколько часов был в пути машина если за 1 час расходовал 16 литров горючего

Математика

Грузовая машина при перевозке мебели израсходовала до остановки 48 л горючего пос??е остановки 32 литра сколько часов был в пути машина если за 1 час расходовал 16 литров горючего

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