Какие особенности внешнего строения птиц подтверждают их способность к полёту?
Биология
Какие особенности внешнего строения птиц подтверждают их способность к полёту?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну помогает в полёте легкие кости перьевой покров и легочный пузырь: легкие тонкие кости заполненный воздухом. Скелет нот это больше внутреннее строение(он им помогает в связи с тем,что многие кости имеют полость а их шейный позвонок состоит и множества отделом и делает шею подвижной это тоже не малый нюанс! А вообще из-за того что их тело покрыто перьями: контурными,пуховым,пухом.
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