Определите мощность электрической лампочки, рассчитанной на напряжение 3,5 В, если сопротивление ее спирали 6,8 Ом

Физика

Определите мощность электрической лампочки, рассчитанной на напряжение 3,5 В, если сопротивление ее спирали 6,8 Ом

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