Найдите частное от деления числителя на знаменатель. Деление выполняйте уголком А) 3/16
Математика
Найдите частное от деления числителя на знаменатель. Деление выполняйте уголком А) 3/16
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Те не можешь розделить
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Нумерация страниц книг начинаются с цифры три сколько цифры надо чтобы нумероват?? по 140вую страницу ?? Пожайлуста помощь побыстрее Плиз
Русский язык
Спешите данные слова с приставками из,ис, раз,рас,без, бес,воз,вос,низ,нис,вз,вс,чер??з,черес, назагадочном языке.