Найдите частное от деления числителя на знаменатель. Деление выполняйте уголком А) 3/16

Математика
Найдите частное от деления числителя на знаменатель. Деление выполняйте уголком А) 3/16
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