Найдите делимся если:делитель 78 , не полное частное 21 и остаток 1
Математика
Найдите делимся если:делитель 78 , не полное частное 21 и остаток 1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
78*21=1638+1=1639 делимое
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