Посеяли 120 килограмм пшеницы собрали в 8 раз больше Сколько собрали пшеницы

Математика
Посеяли 120 килограмм пшеницы собрали в 8 раз больше Сколько собрали пшеницы
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)120*8=960кг-собрали Ответ: 960 кг пшеницы собрали.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
К фотосинтезу способна: а) инфузория-туфелька б) эвглена зелёная в) амёба дизентерийная г) лямблии кишечника
Ответить
Русский язык
Обозначь границы предложений? Елена нарисовала иву около ивы ворону у Виктора липа около липы волка.
Ответить
Математика
Помогитеее решить 5(х+1)=3х-2
Ответить
Математика
Толя родился в сентябре. он на 60 дней моложе тани. В этом году день рождение толи был во вторник. На какой день недели приходится в этом году день...
Ответить
Литература
Отгадай сказку по данным словам .зеркальце крыльцо .кольцо отгадать
Ответить