Помогитеее решить 5(х+1)=3х-2
Математика
Помогитеее решить 5(х+1)=3х-2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5(x+1)=3x-2 5x+5=3x-2 5x-3x=-5-2 2x=-7 x=-7:2 x=-3.5 Ответ : x = -3.5
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