Напишите пожалуйста что такое излоги?
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Напишите пожалуйста что такое излоги?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
— ИЗЛАГАТЬ, изложить что, выкладывать, раскладывать; но в прямом ·знач. малоупотреб. | * объяснять, изъяснять, толковать, описывать устно или на письме. ся, быть излагаему. Излаганье ср., ·длит. изложенье ·окончат. действие по гл. | Изложенье также
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