Напишите пожалуйста что такое излоги?

Другие предметы
Напишите пожалуйста что такое излоги?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
— ИЗЛАГАТЬ, изложить что, выкладывать, раскладывать; но в прямом ·знач. малоупотреб. | * объяснять, изъяснять, толковать, описывать устно или на письме. ся, быть излагаему. Излаганье ср., ·длит. изложенье ·окончат. действие по гл. | Изложенье также
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
5 пж 1234567890136722 ,символов
Ответить
Русский язык
Поздним проверочное слово какое
Ответить
Русский язык
Упражниние 137 по русскому языку х класс
Ответить
Русский язык
Cоставьте предложение, в которых данные слова будут употреблены в роль подлежащего: Трое учеников; кто-то из юношей; мать с дочерью; каждый из ко...
Ответить
Русский язык
Помогите! Один из талантливейших казахских поэтов Мукагали Макатаев прожил всего 45 лет. РАЗБОР
Ответить