Напишите пожалуйста что такое излоги?

Гость: Гость:

— ИЗЛАГАТЬ, изложить что, выкладывать, раскладывать; но в прямом ·знач. малоупотреб. | * объяснять, изъяснять, толковать, описывать устно или на письме. ся, быть излагаему. Излаганье ср., ·длит. изложенье ·окончат. действие по гл. | Изложенье также