Поздним проверочное слово какое

Русский язык
Поздним проверочное слово какое
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поздним - опоздать. Проверочное слово опоздать там четко слышно звук "д"
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