Cоставьте предложение, в которых данные слова будут употреблены в роль подлежащего: Трое учеников; кто-то из юношей; мать с дочерью; каждый из команды; один из братьев; большинство; ряд; часть; много.

Русский язык

Cоставьте предложение, в которых данные слова будут употреблены в роль подлежащего: Трое учеников; кто-то из юношей; мать с дочерью; каждый из команды; один из братьев; большинство; ряд; часть; много.

Автор: Гость