Cоставьте предложение, в которых данные слова будут употреблены в роль подлежащего: Трое учеников; кто-то из юношей; мать с дочерью; каждый из команды; один из братьев; большинство; ряд; часть; много.

Русский язык
Cоставьте предложение, в которых данные слова будут употреблены в роль подлежащего: Трое учеников; кто-то из юношей; мать с дочерью; каждый из команды; один из братьев; большинство; ряд; часть; много.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Трое учеников, кто-то из юношей, мать с дочерью, каждый из команды, один из братьев, большинство,ряд,часть,много.
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