Помогите! СРОЧНО!!!!!! 40 Б В чем заключается судь стилизации (Баллада "Василий Шибанов")

Литература
Помогите! СРОЧНО!!!!!! 40 Б В чем заключается судь стилизации (Баллада "Василий Шибанов")
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Автор: Гость
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Гость:
Здесь все просто он был гением своего труда
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