Помогите! СРОЧНО!!!!!! 40 Б В чем заключается судь стилизации (Баллада "Василий Шибанов")
Литература
Помогите! СРОЧНО!!!!!! 40 Б В чем заключается судь стилизации (Баллада "Василий Шибанов")
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здесь все просто он был гением своего труда
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