Вариант A2 1,4,5. Плиз Срочно (Так много вопросов потому что не отправлялось)
Математика
Вариант A2 1,4,5. Плиз Срочно (Так много вопросов потому что не отправлялось)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 453+247=700 700+x Если x=209, то 700+209=909 б) 123-93=30 30+y если у=730, то 30+730=760
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