Сформулируйте значение прилагательного 'свободный' в словосочетаниях (свободный народ, свободное место, свободное платье, свободная вакансия, свободный вечер). Найдите среди этих словосочетаний такое, в котором прилагательное '...

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Сформулируйте значение прилагательного 'свободный' в словосочетаниях (свободный народ, свободное место, свободное платье, свободная вакансия, свободный вечер). Найдите среди этих словосочетаний такое, в котором прилагательное 'свободный' избыточно по смыслу. Помогите ребята!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Свободный народ т. е народ, который ни от кого не зависит. свободное платье-платье, которое велико. свободная вакансия-вакансия, на которую требуется сотрудник. свободный вечер-вечер без дел
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