Найдите значение каждого выражения с порядком действия ( 107 + 96)* 43+ 480/ 12* 54, ( 890- 36* 4)*37-106*8, 10000-120*80+(900-750/25)*7. 23146*33-12146*33-3174*72
Математика
Найдите значение каждого выражения с порядком действия ( 107 + 96)* 43+ 480/ 12* 54, ( 890- 36* 4)*37-106*8, 10000-120*80+(900-750/25)*7. 23146*33-12146*33-3174*72
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)6395 2)26754 3)6490 4)134472
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Другие предметы
Русский язык
Выпишите слова, основа которых состоит только из корня: Квартира, прикоснуться, холодный, фарфор, мебель, пространство.