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87-(41+у)=22 объясните решение
Математика
87-(41+у)=22 объясните решение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
41+у=87-22 41+у=65 у=65-41 у=24
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