Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Помогите пожалуй ста 3 номер
Математика
Помогите пожалуй ста 3 номер
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 18:3=6(см)- 2 отр 2)18-6=12( см)- на столько 2 отр меньше, чем 1
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
История
На чоли державы Стародавний Эгипет был
Ответить
Математика
Математика 1 класс стр 64 как сделать проект решение
Ответить
Русский язык
Разгадайте ребус щ ,рука
Ответить
Русский язык
Какое предложение можно составить со словосочетание РАСПОЛОЖИТЬСЯ У БАТАРЕИ
Ответить
Математика
Постройте график функции : f(x)=|x^2-2x-3|
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск