На чоли державы Стародавний Эгипет был

История
На чоли державы Стародавний Эгипет был
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Главой древнего Египта был фараон.
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