Срочно ! При каких значениях X значение дроби 7-x дробь 5 равно значение дроби 2+x дробь 3.

Алгебра
Срочно ! При каких значениях X значение дроби 7-x дробь 5 равно значение дроби 2+x дробь 3.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(7-x)/5 = (2+x)/3 10+5x= 21-3x 5x+3x=21-10 8x=11 x=8/11
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