Описание портрета"Лопухиной"
Литература
Описание портрета"Лопухиной"
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Гость:
Многие говорят,что портрет Джоконды, который нарисовал великий Леонардо Да Винчи, имеет какие-то сходства между собой. Загадочная нераскрытая мистика, еле уловимая улыбка, глаза,будто не нарисованные, впрямь,как живые и смотрят постоянно прямо на тебя.Юная красавица на портрете поражает своей непосредственностью и таинственным очарованнием. Художник максимально идеально раскрыл в этом портрете, все лучшие стороны девушки.Хочется отметить, что помимо некоторой интимности с какой-то стороны, в тот же самый момент художник сумел полностью раскрыть её душу.
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