Что такое прямая пропорциональность 7 класс алгебра
Алгебра
Что такое прямая пропорциональность 7 класс алгебра
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
это когда при увеличении какой-либо характеристики одного объекта, увеличивается тоже самое и в таких же пропорциях и у второго...
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