Решите Пожайлуста 1) 2)
Английский язык
Решите Пожайлуста 1) 2)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 задание 2.a) 3.c) 4.a) 5.b) 6.a) 7.a) 8.b) 2 задание 2)She usually goes to the theatre on Fridays. 3)Does he sometimes visit his grandparents? 4)They often come to your parties 5)My dad never cooks dinner 6)My sister seldom makes her bed 7)Do you usually watch TV in the afternoon? 8)We are never rude to people
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
За два дня рабочий сделал 76 деталей. Сколько деталей он изготовит за пятидневную рабочую неделю при такой же производительности труда. Пожалуйста ...
Физика
Брусок массой 2 кг может двигаться только вдоль горизонтальных направляющих. Коэффициент трения бруска о направляющие μ = 0,1. Если на брусок дейст...
История