Сделай записи в тетради страница 15 16 помогите

Окружающий мир
Сделай записи в тетради страница 15 16 помогите
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Автор: Гость
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Гость:
Какой класс?? Если 1-3 помогу
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