Что такое массовая доля элемента в соединении?

Химия
Что такое массовая доля элемента в соединении?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Массовая доля  элемента в данном веществе (w) – отношение относительной атомной массы данного элемента, умноженной на число его атомов в молекуле к относительной молекулярной массе вещества.w(элемента) = (n·  Ar(элемента) · 100%) /  Mr(вещества)где w – массовая доля элемента в веществе, n– индекс в химической формуле,  Ar– относительная атомная масса, Mr– относительная молекулярная масса вещества.   Массовые доли выражают в процентах или в долях:  w(элемента)

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