Что такое массовая доля элемента в соединении?

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Массовая доля элемента в данном веществе (w) – отношение относительной атомной массы данного элемента, умноженной на число его атомов в молекуле к относительной молекулярной массе вещества.w(элемента) = (n· Ar(элемента) · 100%) / Mr(вещества)где w – массовая доля элемента в веществе, n– индекс в химической формуле, Ar– относительная атомная масса, Mr– относительная молекулярная масса вещества. Массовые доли выражают в процентах или в долях: w(элемента)