Натираем повешена на шелковой нитке воздушный шарик куском шерсти и возносим кус??к шерсти не касаясь шарика. Какая реакция будет? Срочно пожалуйста

Физика

Натираем повешена на шелковой нитке воздушный шарик куском шерсти и возносим кус??к шерсти не касаясь шарика. Какая реакция будет? Срочно пожалуйста

Автор: Гость