Натираем повешена на шелковой нитке воздушный шарик куском шерсти и возносим кус??к шерсти не касаясь шарика. Какая реакция будет? Срочно пожалуйста

Физика
Натираем повешена на шелковой нитке воздушный шарик куском шерсти и возносим кус??к шерсти не касаясь шарика. Какая реакция будет? Срочно пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шарик наэлектризуется и поднимется .... или за кусочком шерсти совершит ту же траекторию
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