За 15 хвилин О ленка ліпить 25 вареників Скільки вареників з ліпить дівчинка за півгодини

Математика

За 15 хвилин О ленка ліпить 25 вареників Скільки вареників з ліпить дівчинка за півгодини

Автор: Гость